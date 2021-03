David Goffin lancera son tournoi contre l'Australien James Duckworth à Miami

David Goffin remporte son cinquième titre ATP à Montpellier - ATP 250 Montpellier - 02/03/2021 David Goffin a remporté le tournoi ATP 250 de Montpellier ce dimanche face à Roberto Bautista Agut, 13e joueur mondial. Il s’est imposé 7-5, 4-6, 2-6 en un peu plus de deux heures de jeu. Après avoir disputé une rude bataille en huitièmes de finale face à Bonzi (125e à l’ATP), Goffin a gagné en confiance et a retrouvé son jeu, il a ensuite éliminé successivement Sonego, Gerasimov et enfin Bautista Agut.