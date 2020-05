David Goffin: "J'espère encore vivre de bons tournois cette année"

Roland Garros aurait dû débuter ce dimanche. Malheureusement, le tournoi a été déplacé à cause de la Pandémie due au Coronavirus. Pour parler du tournoi parisien, Frank Peterkenne a contacté David Goffin, le numéro 1 belge en tennis. Le Liégeois nous confie être impatient de retrouver les terrains. "J'ai recommencé à jouer" explique David Goffin. "Bien sûr j'aurais préféré jouer à Roland Garros. Ce sera pour plus tard. Tout va bien. Je suis en pleine forme mais je ne peux pas le montrer sur les courts."

Roland Garros a été déplacé au mois de septembre. Dans un calendrier qui s'annonce extrêmement chargé. "On risque d'avoir des tournois juste avant Roland Garros, comme Madrid et Rome" explique le Belge. "Cela veut dire: pas de prise de contact avec Roland Garros avant le début du tournoi. D'habitude, la semaine avant je m'entraîne sur place et je prépare le tournoi. Il y aura peut-être aussi l'US Open quelques semaines avant. Cela se joue sur dur et on devra enchaîner par de la terre battue. Physiquement et mentalement, c'est dur d'enchaîner en 3 semaines."

Confiné depuis mars, David Goffin nous explique comment il a vécu cette mise à l'écart forcée. "Le plus dur est de ne pas savoir. Je ne savais pas si je devais récupérer un petit peu, ou m'entraîner très dur pour encore progresser. C'était l'incertitude de ne pas savoir, de ne pas pouvoir mettre un programme en place. Il a fallu de la motivation pour s'entretenir physiquement. Maintenant, j'espère qu'on voit le bout du tunnel. Il n'y a rien de mieux que de jouer dans un stade, avec du public. De prendre l'énergie des fans."

Le retour sur les courts, ce sera pour la mi-juin. David Goffin participe dès le 13 juin au Nice Ultimate tennis showdown. Benoit Paire, Lucas Pouille et Fabio Fognini seront aussi de la partie. Les matches se dérouleront sans public dans la Tennis Academy de Patrick Mouratoglou à Monaco. "Ça va être très particulier" explique David Goffin. "On ne verra personne. On fera notre match le mieux possible. Après, le streaming sera proposé avec un stade, du public, de l'ambiance. J'imagine que cela donnera bien."

"J'espère encore vivre de bons tournois cette année" conclut le Belge. "Vivre de belles émotions, avec le public. J'ai envie de d'espérer qu'en septembre on puise jouer à Roland Garros."



Cet entretien avec David Goffin sera au menu du week-end sportif ce dimanche.

