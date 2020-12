David Goffin fête ses 30 ans, le surréalisme s'invite à l’anniversaire

À l’occasion de ses 30 ans, David Goffin s’est prêté au jeu de l’interview "anniversaire" pour la RTBF. Des questions qui nous mènent dans le concret et le surréalisme avec sourire, émotions et humour.

- Quel est le plus beau cadeau tennistique que l’on peut vous offrir ?

Heu, un cadeau réaliste ou pas ?

- Non on peut tout imaginer comme une deuxième balle à 245 km/h.

C’est déjà pas mal comme cadeau. Même en première c’est pas mal… Le cadeau tennistique alors, si on peut choisir, c’est de ne jamais rater. Toutes mes balles vont dedans.

- Les dieux de l’ITF vous offrent la possibilité de changer un point du règlement, quelle est la règle que vous souhaitez changer ?

Il y en a plein qui pourraient être bien. Soit on enlève le service et on joue tout par en bas. Là ça m’aiderait. Autre point : on pourrait augmenter la hauteur du filet, ça serait pas mal aussi.

- Si on vous offrait un jeu que vous avez perdu dans votre carrière, lequel choisiriez-vous ?

Il y en a plusieurs mais le plus important ce serait même un point. En finale aux Masters en 2017, au début du troisième, je perds un jeu alors que j’ai des balles de break. Je venais de gagner le deuxième set. Si je prends ce point-là… Je servais très bien, ça pouvait me lancer vers la victoire contre Dimitrov. Mais derrière c’est lui qui prend son jeu et il me breake et part vers la victoire.

Ce jeu-là aurait pu changer l’issue des Masters, cela aurait fait pas mal sur un CV.

- La machine à voyager dans le temps vous offre la possibilité d’affronter un joueur qui n’est pas de votre génération…

Euh… Bjorn Börg ça peut être pas mal. Mais dans ses conditions, avec les raquettes en bois, les vieilles tenues et à Wimbledon ce serait encore mieux.