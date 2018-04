David Goffin face à Stefanos Tsitsipas au 2e tour à Monte-Carlo

Exempté du premier tour grâce à son statut de sixième tête de série, David Goffin (ATP 10) débutera le Masters 1000 de Monte-Carlo (terre battue/4.872.105 euros) au deuxième tour par une rencontre face au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 71), 19 ans à peine.

Tsitsipas (ATP 71), issu des qualifications, a battu un autre jeune joueur, le Canadien Denis Shapovalov (ATP 45), 6-3, 6-4. Le Grec constitue un mauvais souvenir pour Goffin. En effet, le Belge s'était incliné en quarts de finale du tournoi d'Anvers en octobre dernier, sur le score de 2-6, 7-6 (1), 7-6 (4). A l'époque, Tsitsipas pointait encore à la 122e place mondiale.

Le Liégois de 27 ans connait un début de saison compliqué. Blessé à l'œil à Rotterdam, il avait été tenu écarté des courts pendant un mois avant de faire sa rentrée au Masters 1000 de Miami fin mars. Mais pour son retour à la compétition, il avait été dominé 6-0, 6-1 par le Portugais Joao Sousa. 'La Goff' n'a plus joué depuis lors.

Plus tôt dans la journée, Goffin s'est qualifié pour le deuxième tour du double. Associé au Bulgare Grigor Dimitrov, il a battu les Français Adrian Mannarino et Fabrice Martin sur le score de 7-6 (3), 6-2. Goffin et Dimitrov défieront en huitièmes de finale le Croate Ivan Dodig et l'Américain Rajeev Ram, têtes de série N.8.