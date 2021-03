Destins croisés et choix différents pour les leaders du tennis belge. David Goffin va s’aligner en simple et en double à Dubaï. Elise Mertens a elle décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Saint Petersbourg.



Mertens a beaucoup joué cette année et elle est légèrement diminuée. Elle a donc opté pour la prudence et a préféré prendre le temps de soigner sa blessure au muscle pectoral. Elle ne fera donc pas le déplacement en Russie. Elle espère se présenter à Miami dans de meilleures dispositions.