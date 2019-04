David Goffin éliminé au premier tour du double du Masters de Monte-Carlo

Associé à son ami Lucas Pouille, David Goffin a été battu mardi dès le premier tour du double au Masters 1000 de Monte-Carlo. La paire belgo-française s'est inclinée 7-5, 6-2 devant le Brésilien Marcelo Demoliner et le Russe Daniil Medvedev après 62 minutes de jeu.

En simple, le droitier de Rocourt reste en lice et a battu lundi l'Argentin Guido Andreozzi (ATP 84) sur le score net et sans appel de 6-1, 6-4. Au deuxième tour, il devra se défaire du Serbe Dusan Lajovic, 28 ans et 48e mondial, qu'il a battu lors de leur seule confrontation sur le circuit. En 2018, il avait été éliminé par Grigor Dimitrov au stade des quarts de finale sur l'ocre de Monte-Carlo, un an après avoir dû s'incliner devant Rafael Nadal en demies.

David Goffin entame sa saison sur terre battue après avoir été éliminé en huitièmes de finale au Masters de Miami à la fin du mois de mars.