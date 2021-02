David Goffin, demi-finaliste à Montpellier : "Je dois continuer à engranger de la confiance"

David Goffin est en demi-finale au tournoi ATP 250 de Montpellier. Après avoir remporté une belle bataille en huitièmes, il a battu Lorenzo Sonego de manière très convaincante en quarts. L’Italien, costaud 36e mondial, était un bon test pour le Belge et forcément cette victoire ne peut que lui faire du bien au moral après un début de saison assez mitigé.

"Il joue très bien en Indoor, comme on se le rappelle tous, il a battu Novak Djokovic à Vienne. C’est un joueur qui joue vraiment bien, il a un très bon coup-droit et il monte très bien au filet, il fait aussi de très belles amorties. Heureusement aujourd’hui il n’a pas réalisé trop d’amorties. Je suis content de ma performance. J’ai vraiment très bien commencé ce match, en breakant sur son premier service pour faire la course en tête très rapidement dans ce match. C’était bon pour la confiance. Il m’a breaké dans le deuxième mais j’ai réussi à rester calme et j’ai réussi à revenir. Cela a été un match très régulier de ma part, c’est exactement ce dont j’avais besoin."

Sur le plan tennistique, cette rencontre était nettement plus aboutie que la précédente face à Bonzi : "J’avais plus le contrôle aujourd’hui, même si c’est toujours compliqué pour moi en jouant à l’intérieur. Je suis parvenu à être plus agressif dans les échanges, à réaliser plus de changements de trajectoires. Mon jeu était plus fluide. Je suis vraiment très heureux. C’est une nouvelle demi-finale pour moi, j’espère que mon jeu sera encore un peu plus fluide à ce moment-là."

Cedric Pioline, à l’interview sur le court, lui dit qu’en France on dit " jamais 2 sans 3 " car il arrive en demi-finale du tournoi pour la troisième fois : " Je veux changer ça et aller un pas plus loin cette fois. J’ai une nouvelle chance d’y parvenir, d’atteindre la finale. Ça sera encore plus compliqué, c’est toujours le cas quand on atteint cette partie du tableau. Je viens d’avoir deux bonnes victoires, je dois continuer à engranger de la confiance. "