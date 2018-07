David Goffin contre Herbert ou Krueger au 2e tour du ATP Washington

David Goffin va effectuer sa rentrée cette semaine après avoir été battu au premier tour à Wimbledon début juillet. Le Belge, 11e mondial, tentera de s'illustrer sur les courts en dur du tournoi ATP 500 de Washington (1.890.165 dollars).

Tête de série N.3 et exempté de premier tour, Goffin défiera le vainqueur de la rencontre entre le Français Pierre-Hugues Herbet (ATP 78) et l'Américain Mitchell Krueger (ATP 217), issu des qualifications.

Dans la capitale fédérale américaine, 'la Goff' débute donc sa préparation en vue de l'US Open (27 août - 9 septembre), quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison. L'Allemand Alexander Zverev (ATP 3/N.1), tenant du titre, et l'Américain John Isner (ATP 9/N.2), vainqueur à Atlanta dimanche, sont les deux membres du top 10 présents cette semaine à Washington.

A noter également les présences du Britannique Andy Murray (ATP 832) et du Suisse Stan Wawrinka (ATP 198). Les deux joueurs ont perdu de nombreuses places au classement après une opération à la hanche pour le premier et des problèmes au genou pour le second.