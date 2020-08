David Goffin conserve sa 10e place au classement ATP avant l’US Open

David Goffin aborde lundi l’US Open au rang de 10e joueur mondial au classement ATP. Aucun changement n’est intervenu dans le Top 10 dans le classement publié lundi.

Le Serbe Novak Djokovic a conforté sa première place après sa victoire au tournoi Masters 1000 de Cincinnati, samedi à New York. Il possède 10.860 points et devance désormais l’Espagnol Rafael Nadal de 1.010 points (9.850). L’Autrichien Dominic Thiem est 3e à à 3.725 unités (7.135 pts) et le Suisse Roger Federer 4e à 4.230 points (6.630 pts). Comme Nadal, ce dernier n’est pas présent à l’US Open. Federer se remet d’une opération au genou. Nadal a renoncé à cause du coronavirus et afin de préparer dans de meilleures conditions la saison sur terre battue.

Goffin débutera ce lundi à Flushing Meadows contre Reilly Opelka. Le géant américain (2m11) a gagné 4 places cette semaine et occupe désormais la 35e place.

Le grand bénéficiaire de la semaine est le Canadien Milos Raonic. Le finaliste de Cincinnati grimpe de douze places et occupe la 18e place. Il a occupé la 3e place en novembre 2011.

Kimmer Coppejans (155e, -2) reste le deuxième Belge devant Ruben Bemelmans (213e, +3).