David Goffin battu en quarts contre Mannarino à Rosmalen

David Goffin (ATP 33) a été battu par Adrian Mannarino (ATP 44), 6-4, 5-7, 6-3 en 2h25 de jeu. Le Belge échoue donc en quarts de finale du tournoi ATP 250 sur gazon de Rosmalen (s’Hertogenbosch), doté de 635.750 euros, jeudi aux Pays-Bas.

Dans le premier set, le Belge a mené 4-1 avant de perdre deux fois son service, avant de faire 5-4 et puis 6-4. La deuxième manche a été plus équilibrée, commençant par deux breaks. En fin de set, le Français a eu l'opportunité d'égaliser à une manche partout et l'a saisie, 5-7. Il a ensuite gagné l'ultime set 6-3.

En demi-finale, Mannarino affrontera un gros morceau: Borna Coric, 14ème joueur mondial et deuxième tête de série. Le Croate a du sauver une balle de match contre Garin lors de son quart de finale avant de l'emporter 7-6 (7-4), 3-6, 6-7 (6-8).