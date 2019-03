David Goffin bat Andujar et retrouvera Cecchinato en 16ème à Miami

David Goffin (20ème joueur mondial) a fait une bonne entrée en matière au Masters 1000 de Miami. Il a battu Pablo Andujar (ATP 88) sur le score de 6-4, 6-1 en un peu plus d'une heure trente de jeu. Le Belge avait été exempté de premier tour. En seizième de finale il rencontrera Marco Cecchinato (ATP 16). L'Italien qui a bénéficié de l'abandon de Damir Dzumhur.

Dans le premier set, Goffin a fait deux fois le break, pour mener 3-1 et 5-3, mais a à chaque fois perdu son service dans le jeu suivant. Il a réussi à empocher la première manche sur le service de son adversaire, 6-4.

Le second set a été plus facile. Le Liégeois a fait le break à 3-1 et a à nouveau pris le service de son adversaire à 5-1. Il a conclu la rencontre dès sa première balle de match.

Goffin mène à présent 2-1 dans ses duels avec Andujar. Les deux précédents remontaient à 2012. Goffin s'était imposé sur le ciment de Valence (6-2, 6-2), Andujar avait été le meilleur sur la terre battue de Barcelone (7-6 (7/2), 6-4).

Notre compatriote a peu de points à défendre à l'Open de Miami. En 2018, il avait été battu au deuxième tour (en tant que 7e tête de série) 6-0, 6-1 par la Portugais Joao Sousa. Le Liégeois effectuait son retour à la compétition après sa blessure à l'oeil survenue au tournoi de Rotterdam.