David Goffin, balayé par le 104e mondial, prend déjà la porte à Miami

Nouvelle défaite pour David Goffin. Après avoir perdu au premier tour du tournoi de Dubaï face à Kei Nishikori, le joueur belge s’est incliné dès son entrée dans le Masters 1000 de Miami face à l’Australien James Duckworth.

David Goffin (ATP 13), demi-finaliste en 2016 en Floride, n’a pas fait le poids face au… 104e mondial. L’Australien n’a pas perdu de temps puisqu’il s’est imposé 6-3, 6-1 en 1h17 de jeu.

Goffin a été trahi par ses fautes directes (32 contre 16 à son adversaire) et a été incapable de se créer la moindre balle de break.

Il s’agissait du premier duel entre Goffin et Duckworth, âgé de 29 ans, qui n’a jamais atteint une finale sur le circuit ATP et dispute plus généralement le circuit Challenger.

Depuis sa victoire au tournoi de Montpellier le 28 février, le Liégeois de 30 ans est à la peine. Il n’a gagné que deux matchs en quatre tournois : un à Rotterdam et un à Doha et vient d’être sorti d’entrée à Dubaï et aujourd’hui à Miami.

Au prochain tour, James Duckworth affrontera le Kazakh Alexander Bublik (ATP 44), vainqueur du Serbe Laslo Djere (ATP 57).