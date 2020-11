David Goffin : "Avec Thomas Johansson, on était arrivés au bout d'une belle aventure"

David Goffin a annoncé avoir mis fin à sa collaboration avec Thomas Johansson, qui était son entraîneur depuis deux ans. Il ne sait pas encore avec qui il travaillera lors de l’ouverture de la saison 2021, en Australie (si tout va bien).

Le joueur belge a connu une fin d’année tennistique compliquée. Il vient d’enchaîner cinq défaites, il a été atteint par le coronavirus. Il avait perdu une partie de sa motivation, avant d’être touché physiquement par de petits effets de la maladie.

Il laissera tout cela derrière lui, et compte bien repartir du bon pied, et retrouver son meilleur niveau dans les prochaines semaines. Il va donc travailler sans l’aide du Suédois, ancien vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem.

David Goffin a accepté d’évoquer cette rupture sportive, qui n’est pas du tout une rupture amicale, mais qui était nécessaire.

Entretien…

David, pouvez-vous nous donner quelques précisions, à propos de la fin de votre collaboration avec Thomas Johansson ? Qui a pris la décision, et pourquoi ?

Je crois qu’on était plutôt en accord, tous les deux, même si c’est moi qui ai un peu lancé la discussion sur le sujet, en faisant le bilan de fin de saison. On en est arrivés tous les deux à la même conclusion. Au bout de deux ans, j’avais envie d’un petit peu de changement. Et lui sentait aussi, peut-être, que le message ne passait plus aussi bien qu’avant, et que c’était tout simplement le moment de changer. Et de redéfinir ma carrière, en faisant des modifications.

Vous partez un peu dans l’inconnu, là, sans entraîneur, pour préparer la prochaine saison ?

Je sentais qu’on était arrivés au bout de quelque chose, avec Thomas. Après, j’ai envie d’un peu prendre mon temps, pour trouver quelqu'un d'autre. Je ne suis pas du genre à me ruer sur un coach disponible maintenant. Je vais faire le point, j’ai un peu de temps pour ça. La saison est finie pour moi, mais elle ne l’est pas encore tout à fait pour d’autres. Je vais vraiment prendre mon temps, et voir de quoi j’ai envie exactement.

Que mettez-vous derrière le mot "changement", que vous utilisez ?

Déjà, cela faisait deux que l’on travaillait ensemble. Et au bout de deux ans, il y avait un premier bilan à faire. Ces derniers mois, cela devenait un peu plus difficile. Ce n’est pas de l’usure. Voyager avec lui se passait toujours très bien, on s’entend encore très bien. Mais quand le message ne passe plus, et qu’on n’est plus convaincus à 110%, je pense que c’est déjà le début de la fin. Ces derniers mois, ce n’était plus pareil. Son message n’avait plus un impact aussi fort qu’auparavant. C’est pour cela qu’il était temps de changer. Et je pense qu’il l’a ressenti aussi. Quand j’ai lancé le sujet et qu’on en a discuté, il n’était pas surpris.

Espérez-vous une forme de déclic, pour retrouver le feu sacré, après avoir souffert d’une perte de motivation ?

La priorité, ce sera vraiment ça. Je pense que c’était déjà mieux, du côté de mon envie de jouer, lors de mes deux derniers tournois. Maintenant, je dois essayer de retrouver mes bases, ma solidité, mon jeu de jambes, la force physique qui fait que je suis toujours un joueur dur à battre, quoi qu’il arrive. C’est clair que cela passe par la motivation et l’envie. Cela va être l’élément principal de ma présaison, retrouver mes points forts.

Avec qui allez-vous travailler, pour déjà préparer 2021 ? Votre préparateur physique habituel ? Votre frère, pourquoi pas ?

Fabien, mon préparateur physique, sera là, pour travailler avec moi, physiquement. Mon frère pourrait être une possibilité. Et puis, il y a pas mal de joueurs à Monaco, avec lesquels je pourrai faire des bons entraînements. Et on verra bien comment cela se passera. Je ne m’inquiète pas trop. Le principal, c’est de rejouer, de bien me sentir physiquement, de retaper des balles, de mettre du volume, et de me sentir de mieux en mieux chaque jour. Maintenant, à bientôt trente ans, je sais beaucoup mieux qu’à vingt ans ce dont j’ai besoin pour bien me sentir. Et on verra plus tard, si cela se met bien avec un coach ou l’autre. Je n’ai pas encore de pistes.

Est-ce un soulagement d’avoir annoncé cette rupture sportive ? Est-ce que cela vous trottait dans la tête, et pourrait expliquer que vous n’étiez pas très bien dans votre peau ?

C’est vrai que ces derniers temps, je me posais la question. Et c’est toujours mieux d’arriver sur le terrain avec l’esprit tranquille. On joue mieux avec l’esprit libre. Mais à partir du moment où on commençait à se poser des questions, c’est qu’il fallait arrêter.

Vous sentez-vous prêt à de nouveau affronter les bulles, en début de saison prochaine ? On sait que vous n’avez pas forcément bien vécu les protocoles sanitaires.

Maintenant, on sait à quoi s’attendre, quand on va repartir dans les bulles. Parce qu’on en a fait pas mal. Je sais comment je dois me préparer. Et préparer mon équipe, puisque je ne pourrai pas arriver avec trois ou quatre personnes. J’ai une vision un peu plus nette de ce que cela peut donner. Il faudra faire avec. Mais le plus important sera de sentir que j’ai du volume, que j’ai pu m’entraîner à nouveau, pendant plusieurs semaines. Rien que cela, arriver frais et avec beaucoup de frappes dans les jambes et dans les bras, cela va déjà me préparer à ce qui va arriver en Australie.

Thomas Johansson le répétait souvent, il croyait beaucoup en vous, en vos possibilités d’aller loin en Grands Chelems, d’être un jour top 5. Pour cela, vous étiez toujours sur la même longueur d’onde ? Vous croyez toujours en vous ?

Oui, bien sûr. Je pense avoir le potentiel. Maintenant, est-ce qu’on va y arriver, c’est autre chose. Il faut un peu de chance, il faut que tout se mette bien. Evidemment, j’y crois toujours. Avec Thomas, on a fait le maximum, pour aller le plus haut possible. J’espère vite retrouver mon meilleur niveau, et il restera toujours quelque chose du travail que j’ai effectué avec lui.

Vous visez aussi un électrochoc, avec ce changement ?

Oui, il était important de se dire, avec ou sans lui, que la saison est maintenant finie, et qu’il ne faut pas rester là-dessus. Il faut maintenant redéfinir des objectifs, remettre tout à plat, avoir des idées claires. Une fin de saison, et une présaison, c’est le bon moment pour le faire. Il me reste peut-être cinq ans sur le circuit, pour essayer d’aller le plus haut possible. A trente ans, on a d’autres envies, et d’autres objectifs qu’à vingt ans. Et il ne faut pas hésiter à changer, si cela ne va pas.

Avoir un ancien joueur de haut niveau comme coach, c’était une bonne expérience ?

Bien sûr. On a eu de chouettes discussions. Il avait vraiment une grande expérience, une très belle vision du tennis. On a passé de bons moments ensemble. Je ne regrette pas du tout, c’était une belle aventure.

Cela n’a pas dû être facile, humainement, de prendre cette décision, et de donner le coup de fil. On cherche les bons mots, dans ces cas-là ?

Oui, évidemment, parce que c’est quelqu’un que je respecte énormément, et que j’apprécie énormément. Ce n’est jamais évident, de mettre fin à une collaboration. On cherche les mots, on ne sait pas comment on va introduire cette possibilité dans la discussion. Mais j’ai vite compris qu’il avait senti la même chose. Donc tout s’est bien passé.

Même quand on parle très bien l’anglais, est-il toujours facile de discuter tactique en profondeur, de préparer une saison et des matches, dans une autre langue que la sienne ? Est-ce qu’avec un coach francophone, ce sera toujours plus facile ?

C’est vrai que ce n’est pas évident de faire passer exactement les mêmes émotions, les mêmes sensations, en anglais. Mais il y a des avantages aussi. Si on le fait en anglais, on va droit au but, on ne tourne pas autour du pot, comme on pourrait le faire en français, pour finalement ne pas être clair. Parfois, c’est plus facile, en anglais, de se dire les choses directement, et d’avancer. Il y a du bon et du moins bon.

Allez-vous chercher des conseils, quand vous aller rechercher un nouvel entraîneur ? Ou allez-vous prendre votre décision seul ?

J’ai mon équipe autour de moi, mais il est certain que c’est moi qui prendrai la décision. Je suppose qu’il y a aussi des coaches qui viendront vers moi. Si j’ai besoin de conseils, j’en demanderai. Je sais que Thomas sera toujours ouvert, pour aller boire un café, ou si j’ai besoin de quelque chose. D’ici à la fin de la semaine, ou après le Masters, il y aura peut-être des changements d’entraîneurs pour d’autres joueurs. Et je pourrai aller frapper à certaines portes. Je pense que tout se fera assez naturellement. Mais je ne suis certainement pas contre de bons conseils.

Vous pourriez vous passer d’un coach, pour la tournée australienne ?

Oui, je pourrais. Mais le but est vraiment d’en trouver un. On verra. Et si j’ai un coach alors que la saison a commencé depuis trois mois, il n’y a pas de soucis.

Votre frère, Simon, pourrait vous servir d’entraîneur, en attendant d’en trouver un ?

Pourquoi pas. Je sais qu’il sera toujours là pour m’aider. Il a été coach sur le circuit féminin, et il est déjà venu une ou deux fois avec moi, pour dépanner. On verra bien, mais ce serait dans l’optique de trouver quelqu’un d’autre par la suite. Mon frère reste mon frère. Il le ferait pour m’aider, mais avoir son frère comme coach, c’est spécial quand même.

Y a-t-il une forme de soulagement à repartir d’une page blanche, maintenant ?

Ce n’est pas un soulagement que ce soit fini avec Thomas. Mais au moins, que je puisse reconstruire quelque chose. Ce ne sont pas des moments agréables à passer, c’est sûr. Mais maintenant, je peux repartir vers l’avant, avec des choses positives, des choses qu’on peut mettre en place. C’est gai, de voir comment on peut s’améliorer, se préparer à nouveau. En plus, j’aime bien les préparations de saisons, j’aime bien faire du physique. Ce sont des choses qui me réjouissent et que j’ai hâte de faire. En espérant ne pas me blesser, évidemment. Mais j’ai confiance en mon staff physique et médical, pour que cela n’arrive pas.