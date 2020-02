David Goffin a sauvé 5 balles de set: "Pas un grand match, mais je m'en suis sorti"

David Goffin (ATP 10) a connu une entrée en matière un peu chahutée, jeudi, au tournoi de tennis ATP 250 de Montpellier, doté de 542.695 euros. Pour son premier match depuis sa défaite au troisième tour à l'Open d'Australie, le Liégeois, 29 ans, tête de série n°2, a dû sauver 5 balles de set dans le tie-break de la deuxième manche avant de battre le Kazakh Alexander Bublik (ATP 54), 22 ans, 6-3, 7-6 (11/9).

"Ce n'était pas un grand match, mais je m'en suis sorti", a-t-il dit en conférence de presse, après sa victoire. "Il fait un peu de tout, il sert des deuxièmes premières (ndlr: il a même servi à la cuillère sur une de ses balles de set !), il frappe fort, il vient au filet, il commet des fautes. Je ne savais dès lors pas jouer 'safe' ou pas, alors je retenais parfois mes coups, j'avais moins d'agressivité, moins de jeu de jambes. Mais je suis resté calme. Le service était là et je suis monté au filet pour abréger les échanges. Donc, tout n'était pas mauvais."

Contrairement à d'autres favoris, comme le Canadien Denis Shapovalov (ATP 16) ou le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 23), David Goffin ne s'est pas fait surprendre dans l'Hérault. Le n°1 belge a peut-être carrément un beau coup à jouer lors de cet Open Sud de France, où il retrouvera pour une place en demi-finale, ce vendredi, son ami Pierre-Hugues Herbert (ATP 67), 28 ans, vainqueur d'un autre jeune Canadien, Felix Auger-Aliassime (ATP 21), tête de série n°5.

"Des coups à jouer, ça dépend où", a-t-il poursuivi. "En Grand Chelem, cela risque d'être difficile. Le 'Big Three' (ndlr: Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, dans l'ordre du classement ATP) sera encore au rendez-vous et il sera dur de les déloger. J'espère être dans le bon wagon. Je suis 10e mondial, alors j'ai envie d'y rester et je vais tout faire pour. Je vais essayer de faire de belles choses dans les gros tournois, car c'est mon objectif, ainsi que de me rapprocher de plus en plus du sommet."