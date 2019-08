David Goffin, 19e, perd une place, le trio de tête toujours inchangé

David Goffin a perdu une place au classement ATP publié lundi. Le Liégeois occupe le 19e rang mondial d'une hiérarchie toujours dominée par le Serbe Novak Djokovic.

Le trio de tête reste d'ailleurs inchangé: derrière le Serbe, l'Espagnol Rafael Nadal et le Suisse Roger Federer complètent le podium, juste devant l'Autrichien Dominic Thiem.

Couronné pour la 5e fois au Canada, Nadal est devenu dimanche le "roi" incontesté des Masters 1000 avec son 35e trophée.

Finaliste malheureux à Montréal, le Russe Daniil Medvedev pointe désormais au 8e rang mondial avec le gain d'une place. A 23 ans, il signe le meilleur classement de sa carrière, un peu moins d'un mois après avoir intégré le top 10 pour la première fois.

Le Japonais Kei Nishikori (5e) et l'Allemand Alexander Zverev (6e) doublent le Grec Stefanos Tsitsipas, qui perd deux places et se retrouve 7e.

Côté belge encore, Kimmer Coppejans recule de six rangs pour figurer en 138e position. Ruben Bemelmans (186e) gagne 4 places et Steve Darcis (189e) en gagne six.