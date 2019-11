Darcis : "Super de retrouver l'équipe et d'apporter directement le premier point"

Steve Darcis (ATP 155) a fait honneur à son statut de Mister Coupe Davis, lundi, à Madrid pour offrir à la Belgique le premier point dans sa rencontre face à la Colombie lors de la nouvelle phase finale de la Coupe Davis. Dans le Stadium 3 de la Caja Magica, le Liégeois, 35 ans, a battu Santiago Giraldo (ATP 277), 31 ans, 6-3, 6-2 dans le duel des N.2 en à peine plus d'une heure.

"C'est génial !", s'est-il exclamé devant les caméras de télévision après la balle de match. "Je n'avais plus joué en Coupe Davis depuis la finale perdue contre la France (NdlR : en novembre 2017). Je n'étais pas au Brésil en ce début d'année lorsque nous nous sommes qualifiés et c'est super d'avoir retrouvé l'équipe et d'avoir apporté directement le premier point. C'est une victoire importante."

Motivé et affûté, Steve Darcis aura livré une belle prestation contre Santiago Giraldo, plus que l'ombre il est vrai du joueur qui fut 28e sur les tablettes mondiales en septembre 2014. Le Liégeois a claqué 5 aces et frappé 7 coups gagnants en coup droit, tout en faisant preuve d'une remarquable régularité pour ne laisser aucune chance au Sud-Américain.

"Cette semaine est un grand rendez-vous pour moi, a-t-il poursuivi. C'est la dernière fois que je joue pour mon pays, mais je me sens bien et je vais comme toujours tâcher de faire le maximum, même si ce n'est plus la même ambiance qu'auparavant. Nous pouvons tout de même compter sur 300 Belges qui ont fait le déplacement pour nous soutenir et cela fait du bien."