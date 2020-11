Daniil Medvedev se hisse en finale du Masters 1000 de Paris

Daniil Medvedev est le premier finaliste de l'ATP Masters 1000 de Paris, joué en salle sur surface dure. Le Russe, 5e joueur mondial et 3e tête de série à Bercy, a battu dans la première demi-finale le Canadien Milos Raonic (ATP 17) en deux sets 6-4 et 7-6.

Il s'agit de la première finale de la saison, certes largement chamboulée par la pandémie de Covid-2019 et amputée de plus de cinq mois de compétition, pour Medvedev (24 ans). Il y briguera un troisième trophée en Masters 1000, après ceux remportés à Cincinnati et à Shanghai en 2019.

L'autre demi-finale opposera l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2 et tête de série numéro une) à l'Allemand Alexander Zverev, actuellement 7e mondial.