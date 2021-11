Coupe Davis : Mahut et Herbert donnent la victoire à la France contre la République tchèque

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert, tout juste auréolés d'un second sacre aux Masters de double, ont difficilement battu jeudi en Coupe Davis Tomas Machac et Jiri Lehecka 3-6, 6-4, 6-3 et apporté le point de la victoire à la France dans son match contre la République tchèque.

Après la défaite d'entrée de Richard Gasquet (86e) face à Tomas Machac (143e) 7-6 (7/3), 6-2, Adrian Mannarino (71e) avait rendu l'espoir aux Bleus en battant Jiri Vesely (82) 6-7 (1/7), 6-4, 6-2.

La France jouera son billet pour les quarts de finale samedi face à la troisième équipe de ce groupe C, la Grande-Bretagne bien plus redoutable que la République tchèque. En cas de victoire, les Bleus termineraient premiers du groupe et seraient certains de se qualifier. En cas de défaite, il faudrait qu'ils terminent parmi les deux meilleurs deuxièmes de cette phase de poules à six groupes.

Pierre-Hugues Herbert, trahi par son service, a permis aux Tchèques de faire le break dans la première manche et de prendre l'avantage 4-2. Les Français ne referont pas leur retard dans ce set. Au total, les Tchèques n'ont perdu que trois points sur leur service dans la première manche.

Dans le deuxième set, les Tchèques ont sauvé quatre balles de break avant d'égaliser à 4-4. Mais sur leur jeu de service suivant, ils ont laissé les Français égaliser à une manche partout.

Les Bleus ont ensuite fait le break pour mener 3-1 dans le set décisif et ont conservé leur avantage jusqu'au bout.