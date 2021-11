Coupe Davis : la France battue par la Grande-Bretagne et quasiment éliminée

Sans démériter, la France a été battue samedi à Innsbruck par la Grand-Bretagne (2-1) et a ainsi quasiment tiré un trait sur les quarts de finale de la Coupe Davis, même si mathématiquement elle peut encore espérer se qualifier.

La si décriée nouvelle formule de la compétition par équipes nationales a ceci de paradoxal qu’elle permet aux Bleus de ne pas être encore officiellement éliminés alors qu’ils ont perdu trois des quatre simples joués en phase de poules.

Samedi, Adrian Mannarino (71e) a bagarré contre Daniel Evans (25e) avant de s’incliner 7-5, 6-4, et Arthur Rinderknech (58e) a fait honneur à sa première sélection en tenant tête à Cameron Norrie (12e) 6-2, 7-6 (10/8). Avec la défaite de Richard Gasquet jeudi face au Tchèque Tomas Machac, seul Mannarino a donc gagné en simple, contre le Tchèque Jiri Vesely.

Face à Evans, "Manna" a estimé que le sort de la rencontre s’était joué à "très peu de choses". "J’ai fait des fautes à des moments clés et quand c’était serré en fin de match, il était mieux que moi physiquement", a-t-il relevé.

Mais à 5-5 dans le premier set "ça ne dépendait pas de lui, ça ne dépendait que de moi et de mon service", a estimé le Français. "Je me suis un peu précipité, j’ai peut-être perdu un peu mon sang-froid et ça s’est joué à très peu de choses", a analysé Mannarino.

"Il me fait un retour gagnant à une main, lifté, sur une de mes premières balles. Ça lui arrive peut-être une fois par an et il le fait à 5-5 au premier set, sur un point important. Voilà, des fois ça se joue à peu de choses, aussi à un peu de réussite", a-t-il poursuivi.

Une "demi-volée miraculeuse" et un service "sur l’extérieur de la ligne" pour Evans, des "fautes de quelques centimètres" pour Mannarino et c’est ainsi que le second set et le match ont été perdus.

"Il a pris sa chance, peut-être un petit peu plus que moi et ça a fait la différence", selon le Tricolore.