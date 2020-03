Coupe Davis : la Belgique conserve sa 4e place mondiale avant le tirage au sort de vendredi

Malgré sa défaite contre la Hongrie samedi en qualifications pour la phase finale de la Coupe Davis de tennis en novembre à Madrid, la Belgique conserve sa 4e place mondiale au classement par pays mis à jour lundi par l'ITF, la fédération internationale de tennis.

Ce classement sert aussi de base pour le tirage au sort du barrage qui implique désormais les Belges. Ce tirage aura lieu en septembre. Les adversaires potentiels de la Belgique sont ainsi la Slovaquie (ITF 31), l'Uruguay (ITF 32), la Finlande (ITF 33), le Pakistan (ITF 34), l'Ukraine (35), le Liban (ITF 36), la Nouvelle-Zélande (ITF 37), le Pérou (ITF 38), la Bolivie (ITF 40), la Roumanie (ITF 41), la Biélorussie (ITF 42) et la Norvège (ITF 45).

Le top 4 du classement mondial reste d'ailleurs inchangé avec la France qui devance la Croatie, 2e et l'Espagne, 3e. Les Etats-Unis, qui gagnent une place, complètent le top 5. Les bonnes affaires sont à mettre à l'actif du Canada, 6e (+trois places) et de l'Allemagne, 8e (+quatre places).

Des barrages disputés en septembre

Les hommes de Johan Van Herck, sans David Goffin, ont été battus en qualifications samedi à Debrecen, en Hongrie, par l'équipe hongroise et n'iront pas en phase finale en novembre prochain.

La Belgique devra disputer une rencontre de barrage en septembre (les 18-19 ou 19-20/09), tout comme les pays battus ce week-end du 07 mars en qualifications et avec les douze nations victorieuses du groupe mondial I pour mériter le droit de retenter leur chance l'an prochain.

Les douze pays battus sont, outre la Belgique, l'Argentine (ITF 16), le Japon (ITF 19), les Pays-Bas (ITF 20), le Chili (ITF 21), l'Inde (ITF 22), l'Ouzbekistan (ITF 25), le Brésil (ITF 26), la Corée du Sud (ITF 27), la Slovaquie (ITF 31), l'Uruguay (ITF 32) et la Biélorussie (ITF 42).

Les douze vainqueurs du groupe mondial 1 sont le Portugal (ITF 28), la Bosnie-Herzégovine (ITF 29), Israël (ITF 30), la Finlande (ITF 33), le Pakistan (ITF 34), l'Ukraine (ITF 35), le Liban (ITF 36), la Nouvelle-Zélande (ITF 37), le Pérou (ITF 38), la Bolivie (ITF 40), la Roumanie (ITF 41) et la Norvège (ITF 45).

Les têtes de série, dont la Belgique, ont été confirmées par l'ITF lundi soir. Le tirage au sort est prévu vendredi à 15h00 à Londres, au siège de l'ITF.

La Croatie, la Colombie, l'Australie, l'Italie, l'Allemagne, le Kazakhstan, la Tchéquie, l'Autriche, l'Equateur, la Suède, la Hongrie et les Etats-Unis ont réussi à sortir des qualifications. L'Espagne, la Russie, le Canada et la Grande-Bretagne, demi-finalistes en 2018, ainsi que la France et la Serbie, bénéficiaires d'une invitation, étaient automatiquement qualifiés.

Le lauréat de la Coupe Davis 2020 sera connu au terme d'une semaine de compétition, prévue du 23 au 29 novembre à Madrid, où seront rassemblées donc 18 nations. Le tirage au sort de cette phase finale est prévu mardi à 17h00 à Londres.

En novembre 2019, l'Espagne avait remporté la première édition de ce nouveau format en battant le Canada en finale. La Belgique n'avait pu rejoindre les quarts de finale.