Coupe Davis : L'Allemagne se défait de la Grande-Bretagne pour atteindre les demi-finales

L'Allemagne s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe Davis après sa victoire dans le double décisif contre la Grande-Bretagne mardi à Innsbrück en Autriche.

Daniel Evans, 25e mondial, avait mis les Britanniques aux commandes en remportant le premier match 6-2, 6-1 en seulement 57 minutes de jeu face à Peter Gojowczyk, 86e mondial. En l'absence d'Alexander Zverev, N.3 mondial et récent vainqueur du Masters, l'Allemagne rétablissait l'égalité dans le deuxième simple après la victoire de Jan-Lennard Struff, 51e mondial, en trois sets 7-6 (6), 3-6, 6-2 en 2h03 contre Cameron Norrie, 12e mondial.

Dans le double décisif, les Allemands Kevin Krawietz et Tim Pütz ont pris le dessus sur les Britanniques Joe Salisbury et Neal Skupski en deux sets 7-6 (10), 7-6 (5) En demi-finale pour la première fois depuis 2007, l'Allemagne sera opposée au vainqueur du quart de finale entre la Russie, qui figure parmi les favorites avec les présences de Daniil Medvedev (ATP 2) et Andrey Rublev (ATP 5), et la Suède. Lundi, la Croatie a été la première nation à valider son ticket pour les demi-finales après sa victoire 2-1 contre l'Italie qui évoluait à domicile à Turin. Les demi-finales et la finale de la Coupe Davis sont prévues de vendredi à dimanche à Madrid. (Belga)