Coupe Davis : Djokovic porte la Serbie en demi-finales

Novak Djokovic, en simple puis en double, a porté la Serbie vers les demi-finales de la Coupe Davis aux dépens du Kazakhstan, battu 2-1, mercredi à Madrid.

La Serbie affrontera la Croatie de Marin Cilic pour une place en finale.

Entré une première fois sur le court sans droit à l'erreur, après un premier simple à rallonge finalement remporté par Mikhail Kukushkin (182e) face à Miomir Kecmanovic (69e) 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (13/11), le N.1 mondial a tranquillement tenu son rang contre Alexander Bublik (36e). Un break dans chaque manche a suffi à Djokovic, lui même jamais breaké et vainqueur 6-3, 6-4 en à peine plus d'une heure et quart sur un ultime service gagnant.

"On n'a pas fini le travail, j'espère qu'on va gagner le double", a alors tempéré "Nole", arrivé lundi d'Innsbruck (Autriche), où la Serbie a joué la phase de poules à huis clos.

De retour après une demi-heure de battement, en double cette fois, associé à Nikola Cacic, Djokovic n'a pas failli à rapporter aux siens le point décisif. Les Serbes se sont imposés 6-2, 2-6, 6-3 face à la paire kazakhstanaise composée d'Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov.

Plus tôt, Kukushkin, encore dans le top 40 début 2019, était sorti victorieux du match le plus long jusque-là de cette Coupe Davis : 3h18 min précisément.

Kecmanovic, d'abord mené d'un set et 4 jeux à 2, avait pourtant trouvé les ressources pour se relancer et se procurer quatre balles de match. En vain. Il a fini par céder sur la quatrième occasion, aussi, de son adversaire kazakh.

Qualifiés d'extrême justesse pour les quarts de finale, les Serbes peuvent ainsi continuer à rêver de s'offrir un deuxième Saladier d'Argent après celui conquis en 2010.

Les deux premiers quarts de finale s'étaient déjà joués au double décisif.

L'Allemagne, troisième nation qualifiée pour les demi-finales, connaîtra son adversaire jeudi à l'issue du dernier quart de finale au programme, entre la Russie de Daniil Medvedev à la Suède.