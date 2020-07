Coronavirus : Un deuxième test cette fois négatif pour Novak Djokovic

Novak Djokovic, le numéro 1 mondial de tennis, a été testé une deuxième fois au coronavirus et le résultat est négatif, a communiqué son staff ce jeudi.

Le Serbe et son épouse Jelena avaient été infectés lors du tournoi d'exhibition Adria Tour, que Djokovic avait organisé à Belgrade en Serbie et à Zadar en Croatie. Les matches ont été annulés après que des joueurs ont été testés positifs.

Djokovic et sa femme ont été testés positifs le 23 juin, un jour après le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 19), le Croate Borna Coric (ATP 33) et le Serbe Viktor Troicki (ATP 184). Novak et Jelena Djokovic n'avaient aucun symptôme et sont restés en quarantaine ces dix derniers jours.

La saison internationale de tennis reprend au mois d'août chez les messieurs comme chez les dames.