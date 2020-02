Coric file en demi-finales à Rio, Thiem sauvé par la pluie

Le Croate Borna Coric a atteint le dernier carré du tournoi de Rio de Janeiro vendredi lors d'une journée perturbée par la pluie qui a sauvé l'Autrichien Dominic Thiem, en grande difficulté.

Coric, 32e mondial, est venu à bout de l'Italien Lorenzo Sonego (52e mondial) 7-6 (7/5), 6-3, après une longue interruption de quatre heures à cause de la pluie.

Il sera opposé en demi-finales au Chilien Cristian Garín, qui a souffert pour battre l'Argentin Federico Coria (N.116), frère cadet de l'ancien N.3 mondial Guillermo Coria, 2-6, 6-3, 7-5.

Garin, vainqueur du tournoi de Cordoba (Argentine) début février et 25e mondial, a enchaîné une septième victoire consécutive.

Les protagonistes de l'autre demi-finale ne sont pas encore connus: la tête de série N.1 du tournoi et N.4 mondial Dominic Thiem était mené 7-6 (7/4), 2-1 par l'Italien Gianluca Mager, issu des qualifications et 128e mondial, avant l'arrêt de la rencontre à cause de la pluie.

L'Autrichien, vainqueur de l'épreuve en 2017, a remporté ses deux premiers matches sur la terre battue de Rio en trois sets. En cas de victoire contre Mager, Thiem, battu en finale de l'Open d'Australie par Novak Djokovic début février, sera assuré de déloger lundi le Suisse Roger Federer de la 3e place au classement ATP.

Le dernier quart de finale oppose l'Espagnol Pedro Martínez (N.133) au Hongrois Attila Balazs (N.106). Martinez a remporté le premier set 6-2 et les deux joueurs sont dos à dos (2-2) dans la 2e manche.