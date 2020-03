Coppejans impuissant face à Balazs, 2-2 entre la Belgique et la Hongrie

Kimmer Coppejans - © ERIC LALMAND - BELGA

Kimmer Coppejans - Attila Balazs : Le Résumé du Match - Hongrie-Belgique / Coupe Davis 2020 -... La Belgique et la Hongrie sont à égalité 2 victoires partout en qualification à la phase finale de la Coupe Davis. Dans le quatrième match, Kimmer Coppejans (ATP 154) a été battu par Attila Balazs (ATP 76) 6-3, 6-0, samedi, au Fonix Hall (en salle sur terre battue) de Debrecen, en Hongrie. La rencontre a duré 1 heure et 20 minutes. Le cinquième match entre Marton Fucsovics et Ruben Bemelmans sera décisif.