Clijsters: "Je manque de rythme...mais je suis prête pour ce match"

Kim Clijsters a rencontré la presse ce dimanche à la veille de son grand retour sur le circuit mondial programmé lundi face à l’Espagnole Garbine Muguruza. La Limbourgeoise, 36 ans, s’est notamment confiée au micro de Sporza. "Mes sensations sont un peu contrastées. Il y a des choses qui reviennent naturellement et il y a encore des situations auxquelles je dois encore m’habituer. Je dois aussi me faire aux nouveaux visages. Il y a beaucoup de filles que je ne connais pas."

"J’ai l’impression de progresser chaque jour", a poursuivi Clijsters. "C’est aussi l’objectif des prochains mois : continuez à m’améliorer. Je veux voir quel niveau je peux atteindre. J’ai remarqué ces dernières semaines que ma capacité d’anticipation avait disparu. La frappe de la balle et la puissance sont en revanche bien là. Je suis encore à la recherche du sentiment de liberté avec lequel je jouais au tennis mais je suis convaincue que ça ira mieux. Ce qui me manque principalement, c’est le rythme des matches. C’est ce dont j’ai vraiment besoin. C’est pour cela que j’ai anticipé mon retour."

La Limbourgeois a ensuite parlé de sa future adversaire Garbine Muguruza et non Kiki Bertens comme initialement prévu. "Je l’ai vue jouer ces dernières années et je me suis aussi entraînée plusieurs fois avec elle. Son coach avait demandé que l’on joue l’une contre l’autre dans le cadre d’un entraînement en Australie. Elle joue un tennis près de la balle et aime dominer le match. Je dois essayer de le faire aussi. Il faudra que je serve bien et que je joue mon jeu au maximum en évitant que le jeu de mon adversaire prenne le dessus. On verra si ça suffira. Je suis en tout cas impatiente de jouer et je me sens prête pour ce match."

Enfin, Clijsters a parlé de ses deux enfants Jack et Jada qui ne vivent pas de la même manière le retour de leur maman sur le circuit. "Le soir avant mon départ, Jack m’a dit 'Maman, j’espère que tu perdras vite comme ça tu vas bientôt rentrer', c’est mignon. De son côté, Jada ne s’inquiète. Elle est plutôt occupée à s’amuser à la maison avec ses amies et à jouer au basket."