Classement ATP : Karatsev bondit de 15 places, la relève attendue à Miami

Le Russe Aslan Karatsev, victorieux à Dubaï samedi, grimpe à la 27e place (+15) au classement ATP publié lundi, alors que la relève du tennis, incarnée par Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, finalistes à Acapulco dimanche, s’apprête à disputer le Masters 1000 de Miami en l’absence des meilleurs mondiaux. Novak Djokovic reste en tête. David Goffin, éliminé la semaine passée lors de son premier match à Dubaï, occupe toujours la 13e place.

►►► À lire aussi : Serena Williams, Djokovic, Nadal, Federer : pluie de forfaits à Miami

►►► À lire aussi : Tennis : Elise Mertens toujours 17e d’un classement inchangé au sommet

A Dubaï, Karatsev, bénéficiaire d’une invitation et l’une des révélations du dernier Open d’Australie dont il a atteint les demi-finales, a remporté à 27 ans son premier titre sur le circuit ATP.

Dimanche à Acalpulco, c’est l’Allemand Zverev, 7e joueur mondial, qui s’est adjugé le trophée du tournoi mexicain sur dur, au détriment du Grec, 5e mondial.

Ce faisant, Zverev a non seulement remporté son premier titre de la saison, le 14e de sa carrière, mais s’est positionné parmi les favoris du Masters 1000 de Miami, qui débute mercredi en l’absence des stars Novak Djokovic (1er mondial), Rafael Nadal (3e), Roger Federer (6e) et Dominic Thiem (4e).

Demi-finaliste du dernier Open d’Australie, Tsitsipas devra donc quant à lui attendre encore pour glaner un sixième titre sur le circuit. Peut-être à Miami où lui aussi fera partie des favoris.

Le classement du Top 20 est quasiment inchangé : seuls le Canadien Denis Shapovalov et l’Espagnol intervertissent leurs places. Le premier monte à la 11e et le second recule à la 12e.

Le classement ATP au 22 mars :

1. Novak Djokovic (SRB) 12008 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 9940

3. Rafael Nadal (ESP) 9670

4. Dominic Thiem (AUT) 8625

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6950

6. Roger Federer (SUI) 6375

7. Alexander Zverev (GER) 6070

8. Andrey Rublev (RUS) 5101

9. Diego Schwartzman (ARG) 3640

10. Matteo Berrettini (ITA) 3453

11. Denis Shapovalov (CAN) 3000 (+1)

12. Roberto Bautista (ESP) 2910 (-1)

13. David Goffin (BEL) 2795

14. Gaël Monfils (FRA) 2770

15. Pablo Carreño (ESP) 2630

16. Grigor Dimitrov (BUL) 2620

17. Fabio Fognini (ITA) 2570

18. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2561

19. Milos Raonic (CAN) 2450

20. Christian Garín (CHI) 2385