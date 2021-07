Cinq matches qui ont écrit la légende de Novak Djokovic en Grand Chelem

Finale 2012 : Novak Djokovic - Rafael Nadal - Australian Open 2012 - 29/01/2012 La victoire de Novak Djokovic face à Rafael Nadal dimanche à l'Open d'Australie, en 5 heures et 53 minutes, est devenue la finale la plus longue de l'histoire des tournois du Grand Chelem, devant l'épique duel entre Ivan Lendl et Mats Wilander en 1988 à l'US Open. Le N.1 mondial a battu la tête de série N.2 en cinq sets, 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5/7), 7-5. La rencontre Lendl-Wilander avait duré 4 heures et 54 minutes. L'Espagnol et le Serbe ont aussi battu dimanche le record du match le plus long à l'Open d'Australie, qui était jusqu'alors la demi-finale de 2009 opposant -déjà!- Nadal à son compatriote Fernando Verdasco et qui s'était achevée après 5 heures et 14 minutes. Djokovic, vainqueur en 2011 à Wimbledon et à l'US Open, est aussi devenu le cinquième joueur depuis le début de l'ère Open (en 1968) à gagner trois titres consécutifs du Grand Chelem, après Rod Laver, Pete Sampras, Roger Federer et Nadal.