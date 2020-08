Cincinnati: Mertens efface "les doutes de la veille"

Elise Mertens (WTA 22) était ravie, mardi après-midi à New York, de s'être qualifiée pour les quarts de finale du tournoi WTA sur dur de Cincinnati à la suite d'une victoire contre la Russe Veronika Kudermetova (WTA 41), tombeuse de Karolina Pliskova (WTA 3), la tête de série N.1, au tour précédent. Sur le court N.7, la Limbourgeoise, 24 ans, a livré un match très propre pour s'imposer 6-2, 6-3 en 1h27.

"J'ai très bien joué. Les doutes de la veille se sont évaporés", déclare Mertens, satisfaite du devoir accompli. "Je savais aussi qu'à la moindre balle courte, je le paierais cash. Il fallait donc que je maintienne une grande qualité de frappe et bien varier mes coups. J'ai également bien retourné, car je trouve qu'elle a bien servi. Le jeu de 4-3 au deuxième set aurait pu être un tournant, mais j'ai bien servi pour écarter ces balles de break et ne pas lui permettre de se relancer. Je suis très contente d'être en quart de finale. Je n'ai pas eu beaucoup de rythme lors de mes deux premiers matches, j'ai dû trouver mes marques, mais là j'ai le sentiment de m'en être mieux sortie".

Déjà finaliste sur la terre battue de Prague, il y a dix jours, Elise Mertens a, mine de rien, un beau coup à jouer dans ce Western & Southern Open. Dans sa moitié de tableau, Karolina Pliskova et Petra Kvitova (WTA 12) ont ainsi déjà disparu. Et ce mardi, c'est sa partenaire de double, la Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 11) qui a été éliminée par l'Américaine Jessica Pegula (WTA 83), 26 ans, qu'elle rencontrera justement ce mercredi.

"Je ne connais évidemment Pegula moins bien que Sabalenka, mais je pense que c'est un peu le même genre que Kudermetova", a-t-elle poursuivi. "C'est une fille qui sert bien et joue en cadence. Il faudra que je parvienne à absorber ses frappes et trouver des angles. Mais aussi, me reposer sur mes propres points forts et passer un bon pourcentage de premières balles. Ce sera peut-être un copier-coller du match d'aujourd'hui, oui, même si on ne sait jamais comment l'adversaire va se comporter. Je devrai en tout cas donner le meilleur de moi-même".