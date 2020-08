Cincinnati: David Goffin éliminé par Struff en 1/8es

Il s'agissait du cinquième duel entre Goffin et Struff. L'Allemand a signé une seconde victoire d'affilée face au Belge après un premier succès en 2019 à Barcelone. Goffin avait battu Struff en 2014 et 2016 à Metz et en 2018 à l'US Open.

En cas de qualification, le numéro 1 Belge aurait pu affronter le numéro 1 mondial Novak Djokovic en quart de finale. Le Serbe est en effet engagé en huitièmes face à l'Américain Tennys Sandgren (ATP 55).