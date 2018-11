Cilic bat Isner et envoie Djokovic dans le dernier carré du Masters

Le Croate Marin Cilic s'est imposé face à l'Américain John Isner (ATP 10) pour son deuxième match au Masters de tennis de Londres, mercredi, ce qui permet au Serbe Novak Djokovic, vainqueur de ses deux premières rencontres, d'assurer sa place pour les demi-finales.

Cilic, 7ème mondial, s'est en effet imposé (6-7, (2/7), 6-3 et 6-4) après avoir du mordre la poussière contre Alexander Zverev lors de la première journée dans ce groupe Guga Kuerten.

Plus tôt dans la soirée, Novak Djokovic avait aligné un deuxième match sans concéder un set l'emportant (6-4, 6-1) face à l'Allemand Zverev, 5ème mondial.

Le numéro 1 mondial n'avait pas manqué son entrée en matière lundi dans ce traditionnel rendez-vous de fin d'année réunissant les huit meilleurs joueurs de tennis de la saison à l'O2 Arena Londres. Le Serbe avait battu John Isner (6-4, 6-3).

Vainqueur du Masters à cinq reprises (2008 et de 2012 à 2015), Djokovic, 31 ans, veut égaler le record de Roger Federer (6 victoires). Cela viendrait couronner son exceptionnel retour au premier plan depuis six mois : succès à Wimbledon et l'US Open et aux Masters 1000 de Cincinnati et Shanghai. Djokovic est assuré de terminer l'année en tant que numéro 1 mondial.

Dans le groupe Lleyton Hewitt, le Sud-Africain Kevin Anderson (ATP 6), qui affiche deux victoires au compteur, est déjà assuré de sa place en demi-finales.