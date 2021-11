Championnats du monde de Padel : l’équipe féminine belge sortie en 1/4 par l'Espagne

Après une victoire contre les Pays-Bas ce mercredi, l’équipe féminine belge de padel rencontrait l’Espagne en quarts de finale ce jeudi après-midi à Doha au Qatar pour les championnats du monde. Malheureusement pas à la hauteur de leur adversaire, les dames ne sont pas parvenues à venir à bout des Espagnoles. Elles se sont inclinées 3-0.

Dès le premier match, le jeu s’est dessiné rapidement. Dominées 6 à 0 dans le premier set, le duo belge n’a pu arracher que trois 3 jeux à 6 dans le second. Le deuxième match, décisif quant à l’avenir de l’équipe, n’était pas plus évident. Vaincues rapidement 6-0, 6-1, les Belges ont vu la suite du championnat s’envoler. Dans un troisième et dernier match laborieux, les dames ont eu du mal à remonter le score pour sauver l’honneur et se sont finalement inclinées 6-0, 6-0 face aux Espagnoles intraitables.

La Belgique avait cédé 3-0 face à l’Italie et puis remporté ses autres matchs de qualifications face au Danemark et aux Pays-Bas avant de rencontrer l’Espagne.

Côté masculin, l’équipe des hommes n’est pas parvenue à se qualifier pour les quarts. Elle avait remporté son premier match de qualification face au Qatar mais s’était ensuite inclinée contre le Brésil puis l’Italie et avait donc vu le championnat s’arrêter.