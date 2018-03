Ces deux-là vont sans doute bientôt gagner des Grands Chelems

La Japonaise Naomi Osaka, la Russe Daria Kasatkina, 20 ans. Elles ont surpris, du premier au dernier jour du très important tournoi d'Indian Wells. Elles n'ont pas arrêté de battre des numéros un mondiales (du présent et du passé), des anciennes gagnantes de tournois du Grand Chelem, des joueuses du top. Sur sa route, Osaka a balayé Sharapova, Radwanska, Pliskova, Halep. Et Kasatkina a battu Stephens, Wozniacki, Kerber, Venus Williams. Ces derniers temps, elle a pris un malin plaisir à éliminer toutes les tenantes du titre en Grand Chelem.

Ces deux-là constituent l'avenir du tennis féminin. Avec d'autres, bien sûr. Et Daria Kasatkina véhicule un peu de "belgitude" à travers le monde. Elle est entraînée depuis novembre dernier par le Belge Philippe Dehaes.

Entretien avec Philippe Dehaes, après la finale perdue 6/3-6/2 par sa joueuse...

Philippe, la finale n'a pas tourné comme vous le souhaitiez. Que s'est-il passé ? Votre joueuse n'était pas assez agressive ? Ce n'était plus la même joueuse que lors des tours précédents ?

C'est un peu multi-factoriel. Il y a eu la demi-finale contre Venus Williams, qui a été incroyable. Elle a perdu beaucoup d'énergie pendant ce match-là, qui a duré 2 heures 45. Elle a été à deux points de la défaite. En finale, les enjeux étaient importants, rentrer dans le top 10 en cas de victoire, jouer sa première finale du "cinquième tournoi du Grand Chelem", comme on appelle Indian Wells. Il y a eu différentes raisons qui ont fait qu'elle était trop tendue, et qu'elle est passé complètement à travers.

On a dit partout que c'était la finale de la nouvelle génération, que les stars de demain étaient en finale. Vous sentez effectivement que Daria fait partie des joueuses qui vont compter, ces prochaines années ?

Les résultats sont là pour justifier ce que l'on dit d'elle en ce moment. A Indian Wells, elle a battu trois filles dans le top 10. Les semaines précédentes, elle a aussi battu Muguruza, Wozniacki, Kerber, toutes des filles qui ont déjà fait de très grandes choses. Aujourd'hui, dans le tennis féminin, et heureusement pour cette jeune génération, il n'y a plus quelques filles qui, comme à l'époque, dominent. Je pense à Justine, à Kim, à Serena bien sûr. Elles étaient vraiment au-dessus du lot. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les filles sont toutes plus ou moins du même niveau. Celles qui gagnent des Grands Chelems ne font pas systématiquement de bons résultats pendant l'année. A l'époque, il y avait peu de numéros un mondiales qui perdaient contre des filles qui étaient 30e ou 40e. Aujourd'hui, ça arrive. La jeune génération va pousser, et Osaka comme Daria (en tout cas je l'espère), vont gagner des titres du Grand Chelem, c'est certain, j'en suis convaincu.

Vous devenez célèbre, sur les réseaux sociaux, pour les discours que vous tenez à votre joueuse pendant les matches. Le discours que vous devez tenir maintenant, c'est celui-là, elle a tout l'avenir devant elle ?

Je l'ai vue après son match, elle était triste. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas être triste. A 20 ans, elle est 11e mondiale, et elle est finaliste d'un tournoi aussi important que celui-ci. Il faut lui laisser un peu de temps pour apprendre, et on va travailler sur ce qui n'a pas fonctionné. Je lui ai dit qu'elle devait être patiente, et que son heure viendra. Bien sûr, je ne peux pas la blâmer, je ne peux pas la juger, et je ne serai en aucun cas négatif. C'était notre troisième finale, et ça fait trois fois qu'elle perd, toujours un peu pour les mêmes raisons, un match très dur physiquement avant la finale, et un peu trop de tension. Il faut travailler là-dessus. Et il faut attendre un petit peu. Je pense à David Goffin; il lui a fallu un peu de temps aussi, pour être 7e mondial, et pour pouvoir performer à un haut niveau. Il faut que Dame Nature fasse son travail, et il faut juste l'accepter. Mais ce n'est pas facile quand on est jeune. Quand on est ambitieux, on veut toujours que les choses aillent très vite.

Daria Kasatkina vit plein de nouvelles choses, et ce n'est pas fini. Elle sera très attendue à Miami, et c'est encore nouveau, ça, pour elle...

C'est un gros point d'interrogation. Comment va-t-elle réagir, comment va-t-elle récupérer ? Ca va être un travail intéressant à faire. J'espère qu'elle va se remobiliser, et arriver avec la même énergie, et la même envie. Ce sera en tout cas un bon test, pour se prouver qu'elle est capable de réussir des bonnes choses plusieurs semaines de suite. C'est une condition sine qua non, si elle veut arriver parmi les meilleures joueuses du monde. Maintenant, elle sera plutôt "chassée", parce qu'on la connaît, et que cela devient un challenge, pour les autres filles, de la battre. Son statut change un tout petit peu, et ça fait partie du jeu.

Là, on va en terminer avec le dur américain, puis ce sera la saison sur terre battue, puis le gazon. Quelle est sa meilleure surface ?

Je pense que la terre est sa meilleure surface. J'ai commencé avec elle en novembre, donc je ne l'ai pas encore vue jouer sur terre. Mais avec son coup droit, son slice, l'effet qu'elle met dans la balle, les trajectoires qu'elle arrive à donner, je pense que sur terre, ça va être incroyable. Maintenant, on voit ce qu'elle est capable de faire sur dur aussi. Je pense qu'elle est multi-surfaces. On verra après Roland-Garros. Roland, c'est vraiment un objectif qui est pointé dans le calendrier, et on verra comment elle s'en sort.

Quelle personnalité a cette jeune fille ?

Si je devais la définir en quelques mots, je dirais : humilité, éduquée, gentille, et absolument dédiée à son sport. C'est une fille très simple, qui a une relation très saine avec la notoriété et l'argent. Elle veut jouer au tennis, elle veut essayer d'être la meilleure. J'ai de la chance, parce que je m'occupais de Maryna Zanevska, auparavant, et elles ont un point commun, ce sont des amours de filles. Elles sont gentilles comme tout, et très respectueuses. C'est important pour un coach. C'est le plus important, parce que c'est d'abord un métier de relations. Et là, je suis très gâté...