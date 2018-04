Casey Dellacqua décide d'arrêter à 33 ans

Casey Dellacqua arrête. La joueuse de tennis australienne au revers à deux mains de 33 ans a en effet annoncé dans une video émouvante, qu'elle mettait un terme à sa carrière, afin de "passer plus de temps dans sa famille...".

"Cela fait déjà un fameux bail que je parcours le monde avec mes raquettes", a avoué la mère de Blake et Andie. "Je sens depuis un certain temps que le moment de me poser pour me consacrer à mon rôle de maman est maintenant arrivé", a dit la partenaire dans la vie d'Amanda Judd. "Mes enfants sont encore jeunes et je veux être désormais à leurs côtés".

Dellacqua se retire avec 4.233.102 dollars de gains et un palmarès tapisssé de sept titres en double, et sept finales de Grand Chelem, toutes perdues, également en double. Elle a toutefois enlevé le double mixte des Internationaux de France à Roland-Garros avec l'Américain Scott Lipsky en 2011 (deux fois 7-6 contre Katarina Srebotnik et Nenad Zimonjic en finale).

Son meilleur classement en simple, où elle ne compte aucun titre, est la 26e place (en septembre 2014).

En février Casey Dellacqua avait encore aidé l'Australie à battre l'Ukraine 3-2 en Fed Cup à Canberra. Elle avait en effet gagné le double décisif de la rencontre 6-2, 2-6, 10/8 avec Ashleigh Barty, contre Nadiia Kichenok et Olga Savchuk.