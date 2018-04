Caroline, relookeuse de raquettes

L’odeur de peinture ne trompe pas et aide à trouver son chemin dans le sous-sol de cette maison posée en bordure de grand route. Une porte en bois dans le garage et quelques marches étroites vers la cave. Le son sourd d’un compresseur résonne dans une petite pièce sans fenêtre. Bienvenue dans l’atelier de Caroline Watteyne, prof de tennis dans le village de Thuin voisin et diplômée d’une école d’arts plastiques . " C’est mon antre, mon univers " lance t-elle tout sourire.

Une petite pièce éclairée à l’halogène. Sur les étagères des petits pots de peintures au solvant. Arc-en-ciel de couleurs. Sur l’établi, des raquettes dénudées de leur cordage. " La première étape quand on souhaite personnaliser une raquette, c’est de retirer le cordage et les bumpers, ces plastiques de protection qui entourent le cadre. Ensuite, il faut poncer légèrement la raquette pour que la peinture accroche et pour gagner quelques grammes afin de compenser l’apport de la nouvelle couche de peinture. Je travaille avec un aérographe, un tout petit pistolet à air comprimé qui permet de peindre au millimètre grâce à une petite pointe qui ressemble à ce qu’on utilise en tatouage. Même si la surface est réduite, on peut facilement peindre un logo, une phrase, un prénom. La contrainte la plus importante, c’est de ne pas toucher au poids ni à l’équilibre de la raquette. "

C’est ainsi que Caroline customise des raquettes, à raison de plusieurs heures d’un minutieux travail par projet. " J’ai déjà réalisé des dents de requin pour Steve Darcis (dont Shark, requin en anglais, est le surnom). Il m’arrive également de simplement indiquer un prénom sur le cadre pour personnaliser la raquette. Ou d’ajouter une petite phrase d’encouragement qui va motiver le joueur pendant son match. " La réalisation dont elle est la plus fière, c’est une raquette relookée aux couleurs de la Belgique et des Etats-Unis à l’occasion des récents quarts de finale de la Coupe Davis. Des drapeaux qui se font face sur les quelques centimètres carrés de la surface de la raquette, l’indication" Coupe Davis " en tête de raquette et dans le cœur " Quarts de finale ". " J’ai demandé à Steve de la faire dédicacer par tous les joueurs, américains et belges. Cette raquette symbolise peut-être le dernier match en Coupe Davis, dans son format actuel évidemment. "

Petit à petit, le travail de Caroline a dépassé les frontières de son club de tennis. Aujourd’hui, de nombreux amateurs la sollicitent pour pouvoir jouer avec une raquette unique en son genre. Pierre-Hugues Herbert, membre de l’équipe de France de Coupe Davis, a également fait appel à ses services. " La raquette est arrivée un jour à 16h et devait repartir le lendemain en fin de matinée. J’ai travaillé toute la nuit pour qu’elle soit prête à temps. C’était un vrai honneur pour moi de customiser la raquette d’un pro. " Le rêve de caroline serait maintenant de voir l’une de ses réalisations dans les mains d’un joueur du top lors d’un grand tournoi. " Même si j’ai conscience que les marques qui les soutiennent accepteront difficilement que l’on masque leur logo pour le remplacer par quelque chose de plus personnel. "