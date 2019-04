Bonaventure profite de son exploit contre Muguruza : "Je me suis battue"

Ysaline Bonaventure (WTA 122) a apporté un deuxième point à la Belgique ce dimanche, qui mène désormais 2-1 contre l'Espagne en barrages du groupe mondial I de la Fed Cup, grâce à une victoire retentissante contre l'ancienne N.1 mondiale Garbiñe Muguruza (WTA 19) en trois sets (6-4, 0-6 et 6-4). "Je me suis battue sur chaque point", a déclaré la Stavelotaine à l'issue de son succès.

"Je n'ai jamais disputé un match dans de telles circonstances, a ajouté Ysaline Bonaventure qui a pu compter sur le soutien indéfectible du Lange Munte de Courtrai. Je n'oublierai pas de sitôt cette partie. J'étais un peu nerveuse au début car je voulais bien faire. Et c'est pour ça que j'ai commis quelques erreurs. Je me suis ensuite donnée à 100%, je suis ravie de cette victoire."

La gauchère de 24 ans a pourtant connu un passage à vide dans la deuxième manche, perdue 6-0. Cela ne l'a pas empêchée de rebondir et remporter la troisième. "Ce deuxième set est à oublier le plus rapidement possible. Je suis parvenue à inverser la tendance, je vais m'en souvenir."