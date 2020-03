Bonaventure et Van Uytvanck passent le premier tour à Lyon

Ysaline Bonaventure (WTA 118) s'est qualifiée lundi pour le deuxième tour de l'Open 6e Sens - Métropole de Lyon joué sur dur et doté de 275.000 euros. La Liégeoise l'a emporté face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 141) en deux sets (6-4, 6-4) en 1 heure et 19 minutes.

Au deuxième tour, Ysaline Bonaventure pourrait affronter sa compatriote Greet Minnen (WTA 105). Minnen aura cependant fort à faire face à la Française Caroline Garcia (WTA 47/N.3). Quelques minutes plus tôt, Alison Van Uytvanck (WTA 62) s'est également qualifiée pour le deuxième tour en disposant de la Polonaise Katarzyna Kawa (WTA 121) en deux sets (6-1, 6-3) en 1 heure.

Van Uytvanck et Minnen sont également engagées en double et seront opposées aux Néerlandaises Bibiane Schoofs et Lesley Pattinama Kerkhove au premier tour.