Bonaventure, battue par Wang à Séoul après avoir mené 6-4, 3-0 : "C'est super décevant"

Ysaline Bonaventure (WTA 125) était très déçue mercredi après sa défaite au deuxième tour au tournoi WTA sur dur de Séoul, doté de 250.000 dollars. La Stavelotaine, 25 ans, était ainsi passée tout près de se hisser en quart de finale après avoir mené 6-4, 3-0 contre la Chinoise Wang Yafan (WTA 58), 25 ans, tête de série N.8 du tableau, pour finir par s'incliner 4-6, 6-3, 6-0.

"J'ai fait un très bon match jusqu'à 6-4, 3-0. J'étais agressive et je ne lui laissais pas prendre l'ascendant dans l'échange", a-t-elle confié à Belga. "Ensuite, j'ai malheureusement commencé à réfléchir, comme d'habitude. J'ai commencé à être un peu moins agressive, à prendre moins mon temps, à être plus négative, ce qui lui a permis de rentrer dans la partie et de nettement mieux jouer. Et contre des joueuses qui sont Top-60, cela ne pardonne pas. C'est super décevant, car jusque-là, j'avais fait le match quasi parfait. Je la baladais dans tous les sens, j'avais une bonne attitude. Et après, c'est nul (sic)! Mener 6-4, 3-0 contre une Top-60, c'est bien, mais ensuite, se prendre douze jeux dans la vue, cela fait mal mentalement."

Battue, et un peu abattue également, Ysaline Bonaventure tâchera désormais de se rattraper la semaine prochaine au tournoi WTA sur dur de Tachkent, doté de 250.000 dollars, où elle est assurée de figurer dans le tableau final.

"Ensuite, je rentrerai à la maison, puis j'essaierai d'obtenir une place dans les qualifs à Linz, car c'est un tournoi extrêmement relevé", a-t-elle poursuivi. "Hong-Kong a malheureusement été annulé vu tout ce qui se passe là-bas pour l'instant. Ensuite, je jouerai à Luxembourg et je terminerai ma saison par deux tournois ITF, à Saguenay et Toronto."