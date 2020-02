Bonaventure a manqué ses trois balles de match : "C'est très douloureux"

Ysaline Bonaventure après sa défaite et la première journée de Fed Cup - Tennis - Fed Cup -... La Belgique et le Kazakhstan sont à égalité une victoire partout après la défaite d'Ysaline Bonaventure (WTA 115) contre de Yulia Putintseva (WTA 34) dans le deuxième match de ce duel qualificatif pour la phase finale de la Fed Cup. Vendredi sur surface dure du Lange Munt de Courtrai, la Stavelotaine de 25 ans s'est inclinée en trois manches 3-6, 7-6 (7/2), 6-2. La rencontre a duré 2 heure et 35 minutes. Elise Mertens (WTA 19) avait offert le premier point à la Belgique en battant Zarina Diyas (WTA 63) 1-6, 6-2, 6-1 en 1 heure et 43 minutes plus tôt dans la journée.