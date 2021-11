Billie Jean King Cup – Van Herck : "On ne peut rien reprocher aux filles, elles ont donné tout ce qu’elles pouvaient"

La Belgique s'est inclinée 2-1 face à l'Australie dans sa poule de la Billie Jean King Cup. Menées 2-0 suite aux défaites de Greet Minnen et d'Elise Mertens en simple, les Belges ont ensuite remporté le double pour conserver un espoir de qualification pour la suite du tournoi.

Malgré la défaite, Johan Van Herck n'en voulait pas à ses joueuses qui ont tout donné : "Je suis fier de la manière dont mes deux joueuses ont joué le double et comment l’équipe a réagi après le 2-0. Je leur ai dit dans le vestiaire que j’étais quand même fier et ça donne un signe sur la force d’équipe que l’on a. Comment elles ont réagi, comment elles ont encouragé les filles sur le terrain. Maintenant, la Biélorussie doit gagner 2-1 et après il faudra voir au niveau des sets et des jeux pour voir qui ira en demi à la fin".

Les Belges n'ont donc plus leur sort entre les mains mais vont tout de même se préparer en vue d'une éventuelle demi-finale : "Demain sera un jour off comme prévu. Je pense que les filles ont beaucoup donné. Même si on n’a pas obtenu le résultat voulu, on ne peut rien reprocher aux filles. Elles ont donné tout ce qu’elles pouvaient. C’est comme ça depuis jeudi. Ça fait une semaine qu’on a vécu pour ça. Demain on va prendre un peu de repos et on s’entrainera jeudi. On saura déjà dans l’après-midi de mercredi si on jouera vendredi ou pas".

Elise Mertens était évidemment déçue mais estime avoir laissé toute son énergie sur le court. : "C’est compliqué parce qu’on ne sait pas si on va jouer vendredi ou pas mais c’est comme ça. On a tout donné pour la Belgique. On a gagné hier, on a perdu aujourd’hui mais c’est le sport. Je suis heureuse qu’on ait gagné le double. On va voir pour la suite".