L’Australienne prend une troisième et dernière fois le service d’une Belge trop irrégulière et conclut ensuite pour empocher la première manche six jeux à quatre en 46 minutes.

Toujours aussi agressive mais bien plus solide et régulière, la Belge remporte le deuxième set six jeux à un en 32 minutes de jeu.

Gavrilova, visiblement touchée à la cuisse, demande un temps mort médical avant d’entamer la troisième manche.

Une pause qui lui fait le plus grand bien. L’Australienne, plus conquérante et explosive, remporte le premier jeu avant de se procurer une balle de break d’entrée mais Minnen s’en sort et sauve finalement son jeu.

Mieux au service, les deux joueuses ne cèdent que quelques miettes sur les différentes mises en jeu.

Gavrilova connaît un premier moment de fragilité à 4-4. Alors qu'elle entame son jeu par deux doubles fautes, la Belge obtient ensuite une balle de break mais son retour s'écrase sur le filet.

La 70e joueuse mondiale s'écroule ensuite au plus mauvais moment en offrant le dernier jeu à Gavrilova qui n'en demandait pas tant.

L'Australienne s'impose finalement 6-4 1-6 et 6-4 en 2h de jeu et donne l'avance aux siens.

Johan Van Herck compte désormais sur Elise Mertens, obligée de battre Storm Sanders pour maintenir la Belgique en vie.