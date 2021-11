Billie Jean King Cup : la Belgique s’impose contre la Biélorussie, Flipkens et Mertens battues en double

Billie Jean King Cup : la Belgique s'impose contre la Biélorussie, Flipkens et Mertens battues en... La Belgique a remporté sa première rencontre de Billie Jean King Cup, l’ancienne FedCup, lundi en disposant 2 victoires à 1 de la Biélorussie, sa première adversaire dans ce groupe B de la compétition. La journée a très bien commencé ce lundi avec un succès convainquant de Greet Minnen contre Iryna Shimanovich (6-2, 6-2). Une victoire expéditive qui a laissé place au deuxième duel du jour, celui entre Elise Mertens et Aliaksandra Sasnovich. La numéro 1 belge a connu quelques difficultés mais a fini par l’emporter en trois sets (6-2, 4-6, 6-2). Un succès qui a permis à la Belgique de s’assurer de la victoire dans cette confrontation face aux Biélorusses. Dans la foulée, Mertens est remontée sur le court en compagnie de Kirsten Flipkens pour le double. face à Vera Lapko et Sasnovich. Cette fois-ci ce sont les Biélorusses qui ont pris le dessus. Assez nettement avec un succès 6-4, 6-3. Une défaite qui pourrait peser dans la balance en vue de la qualification pour les demi-finales. La deuxième rencontre de la Belgique dans ce groupe B est prévue mardi contre l’Australie. Un succès dans cette confrontation qualifierait l’équipe belge pour les demi-finales. La rencontre sera diffusée en direct sur Tipik et Auvio à partir de 10h30. La Biélorussie et l’Australie s’affronteront quant à elles jeudi dans le dernier match de cette poule. Le vainqueur du groupe B se qualifiera pour la demi-finale au programme vendredi face au vainqueur du groupe D (Tchéquie, Allemagne, Suisse).