Billie Jean King Cup : la Belgique entame son tournoi contre la Biélorussie (LIVE vidéo 10h30)

La nouvelle mouture de la Fed Cup débarque en ce mois de novembre. Dites désormais Billie Jean King Cup, du nom de la mythique joueuse américaine, pionnière dans le combat pour l'égalité des sexes dans le tennis . La Belgique affronte la Biélorussie pour son entrée en lice dans le tournoi. Versées dans un groupe B où l'on retrouvera également l'Australie, les Belges feront office de favorites, vu les absences en face ( Barty , Azarenka , Sabalenka sont out). Chaque rencontre se dispute selon un format réduit, en deux simples et un double au lieu de quatre simples et un double auparavant. Johan Van Herck ne pourra pas compter sur le concours d' Alison Van Uytvanck , qui a refusé sa sélection.

Un mélange d'expérience et de jeunesse composé de Flipkens, Mertens, Minnen et Bonaventure tenteront de s'illustrer lors de ce tournoi. "Je ne sais pas si nous sommes favoris mais nous sommes ambitieux", a prévenu Van Herck. "Notre objectif est d'atteindre les demi-finales et je pense que c'est réaliste. Nous avons les qualités pour y parvenir mais nous ne devons pas trop nous projeter et avancer étape par étape."