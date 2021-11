Billie Jean King Cup : Elise Mertens écarte Sasnovich et offre la victoire à la Belgique contre la Biélorussie

Billie Jean King Cup : Elise Mertens écarte Sasnovich et offre la victoire à la Belgique contre... La Belgique est assurée de remporter son premier match dans le groupe B de la la phase finale de la Billie Jean King Cup, l'ancienne FedCup. Après le succès de Greet Minnen contre Iryna Shimanovich lors du premier duel, Elise Mertens a pris la mesure d'Aliakandra Sasnovich en 3 sets (6-2, 4-6, 6-2) offrant ainsi un 2e point décisif à la Belgique face à la Biélorussie. Dominatrice dans le premier set, la N°1 belge (WTA 18) a rapidement mené 0-3 avant de terminer le travail en 32 minutes pour mener 1 set à rien (6-2). Le deuxième set s'est révélé beaucoup plus compliqué face à une Sasnovich (WTA 88) accrocheuse. Mertens a bien tenté de lui arracher le service à plusieurs reprises mais la joueuse biélorusse a résisté stoïquement. Celle-ci est même passée en force en fin de set pour breaker Mertens et empocher le deuxième set 6-4. Malgré quelques balbutiements, Mertens est finalement parvenue à émerger dans le troisième set. Sasnovich a inexplicablement multiplié les déchets. Elle a ainsi offert de multiples balles de break (8) que la Limbourgeoise a fini par exploiter pour empocher un nouveau 6-2. Sans briller, Mertens a donc permis à la Belgique de mener 2-0. Cette première rencontre face à la Biélorussie sera ponctuée dans le courant de l'après-midi par le match de double. Celui-ci opposera Ysaline Bonaventure (WTA 146) et Kirsten Flipkens (WTA 160) à Vera Lapko (WTA 356) et Aliaksandra Sasnovich. Une rencontre qui pourrait se révéler déterminante au vu de la qualification et qu'il faut donc jouer à fond. La deuxième rencontre de la Belgique dans ce groupe B est prévue mardi contre l'Australie. La Biélorussie et l'Australie s'affronteront quant à elles jeudi dans le dernier match de cette poule.