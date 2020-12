Bilan Tennis 2020 : la relève arrive (enfin), les "vieux" font de la résistance

L’heure des bilans a sonné en cette fin d’année 2020. Une année particulièrement compliquée à résumer tant elle a été perturbée par la crise sanitaire. Le tennis de haut niveau, par son caractère international, a été fortement chamboulé. Tournois repoussés, annulés, arrêtés… Joueurs en quarantaine, complications pour voyager… 2020 n’a pas été idéale, mais malgré tout cela, l’année tennis nous a offert de superbes moments et de belles surprises !

2020 en bref Bilan tennis 2020 - © AL BELLO - AFP Les tournois du Grand-Chelem Tournois WTA ATP Australian Open (14.01/02.02) Sofia Kenin Novak Djokovic Wimbledon Annulé Annulé US Open (31.08/13.09) Naomi Osaka Dominic Thiem Roland-Garros (21.09/11.10) Iga Swiatek Rafael Nadal La saison en quelques dates ► Début de saison WTA : 3 janvier, Tournoi d’Auckland – Nouvelle-Zélande ATP : 3 janvier, ATP CUP, Australie ► Interruption Du 8 mars au 1er août pour la WTA (retour à Palerme) et au 15 août pour l’ATP (retour à Prague) ► Fin de saison WTA : 15 novembre, Tournoi de Linz ATP : 22 novembre, Masters Londres

Retenir le positif Globalement, le fait que trois des quatre Grands-Chelem annuels aient pu se dérouler constitue sans doute la plus grande réussite de la saison, tout comme la tenue de plusieurs tournois majeurs. Le simple fait de retaper dans une balle a été l’un des cadeaux les plus précieux pour de nombreux joueurs et joueuses. Sur le circuit masculin D’un point de vue sportif, chez les hommes, les trois grands sont toujours bien là, et c’est déjà une très bonne raison de se satisfaire. Novak Djokovic a remporté l’Australian Open avant de connaître une grosse déconvenue à l’US Open, mais le Serbe a réalisé une nouvelle saison impressionnante, terminant une nouvelle fois au sommet du classement ATP. Rafael Nadal, qui avait débuté l’année en tant que numéro un mondial, a réalisé ce que beaucoup considèrent comme l’un des plus grands exploits sportifs de tous les temps en décrochant son 13e Roland-Garros… Alors que la saison de Roger Federer a été de courte durée, puisqu’il a annoncé la fin de celle-ci en juin en raison de soucis au genou. Mais la nouvelle génération commence vraiment à pointer le bout de son nez, un vent nouveau souffle sur le circuit ATP avec de très belles perspectives d’avenir : Dominic Thiem et Daniil Medvedev en tête. L’Autrichien a remporté son premier tournoi du Grand-Chelem cette année, alors que le jeune Russe s’est imposé au Masters en battant les trois premiers joueurs du monde (Djoko, Nadal, et Thiem). Ce top 4 là a de l’allure et nous promet de bien belles choses en 2021. Tout comme Andrey Rublev d’ailleurs, qui a remporté cinq titres cette année ! Alors que la surprise de la saison écoulée se nomme Jannik Sinner. L’Italien de 19 ans a surpris plus d’un joueur cette saison, et a notamment atteint les quarts à Roland-Garros. Il est fort à parier qu’on entendra à nouveau parler de lui très bientôt. Sur le circuit féminin En ce qui concerne la WTA, on note un peu plus de stabilité du côté du sommet du classement. Ashleigh Barty termine en première position pour la deuxième année consécutive. La jeunesse est bien présente là aussi, même plus encore, avec Sofia Kenin - Australian Open (née en novembre 1998) et Iga Swiatek - Roland Garros (née en mai 2001) victorieuses en Grands-Chelem. Le troisième de ceux-ci étant parti dans l’escarcelle de Naomi Osaka, victorieuse de l'US Open. Déjà sa troisième levée d'un titre majeur à seulement 23 ans. La vieille garde est toujours là, mais peine un peu plus à gagner alors qu’aucune joueuse n’a encore réussi à véritablement tirer son épingle du jeu dans la next gen. Serena Williams a Auckland, Karolina Pliskova à Brisbane sont des exceptions dans une saison dominée par les (très) jeunes joueuses. On se réjouit également d’avoir vu le retour à l’avant-plan de Victoria Azarenka cette année, gagnante de Cincinnati et finaliste 4de l'US Open. Une ancienne grande championne a tiré sa révérence cette saison, il s’agit de Maria Sharapova qui a rangé la raquette en début de saison alors qu’elle avait 32 ans (désormais âgée de 33).

Et les Belges dans tout ça ? Mertens a réalisé une belle saison en 2020 - © MATTHEW STOCKMAN - AFP L’année des Belges n’a pas été exceptionnelle, il faut dire que notre meilleur représentant, David Goffin, a connu une saison compliquée, surtout après le confinement : il a notamment contracté le Coronavirus, perdu ses cinq dernières rencontres et mis fin à sa collaboration avec Thomas Johansson. Chez les dames par contre, la saison d’Elise Mertens a été plutôt réussie. Huitièmes de finale à l’Australian Open, finale à Prague, demi-finales à Cincinnati, quart de finale à l’US Open (où elle affiche un niveau vraiment convainquant), quart à Rome également, 3e tour à Roland-Garros et elle termine sa saison par une finale à Linz. Un total plus qu’honorable de 34 victoires et 13 défaites. La crise sanitaire a porté un coup au retour sur le circuit de Kim Clijsters. La joueuse était plutôt bien revenue, montrant de belles choses à Dubaï et Monterrey, mais sans gagner la moindre rencontre. En fin de premier confinement, Kim a participé au World Team Tennis, un tournoi exhibition où elle a fait très bonne impression, remportant plusieurs rencontres. Mais arrivée à l’US Open, elle a perdu dès le 1er tour face à Alexandrova, malgré une nouvelle bonne prestation. Kim a mis un terme à sa saison à la mi-septembre et on espère évidemment la voir rapidement sur les courts. En tennis en fauteuil, Joachim Gérard a de nouveau réalisé une belle saison. Il a notamment atteint la finale de Roland-Garros où il s’est incliné face à Alfie Hewett. Il a récemment été élu athlète paralympique de l'année en Belgique. Une bonne nouvelle sur le plan extra-sportif, Yanina Wickmayer a annoncé qu’elle faisait une pause dans sa carrière afin de devenir maman. La naissance est prévue en avril.

Bilan Tennis 2020 : la relève arrive (enfin), les "vieux" font de la résistance - © JOHN DONEGAN - AFP 27 avril : Premier match virtuel et première victoire pour Goffin à Madrid Il ne s’agit pas vraiment de tennis, mais pendant le premier confinement, plusieurs sportifs se sont mis à concourir dans des tournois ou dans des courses virtuelles, avec plus ou moins de succès. Certains ont accroché, d’autres pas du tout. Mais à une époque où toutes les compétitions sportives étaient suspendues les plateformes en ligne ont permis aux joueurs et aux citoyens de se divertir mais aussi de garder le contact. Et David Goffin s’était notamment prêté au jeu. 10 juin : Roger Federer met un terme à sa saison 2020 Pour Roger Federer, la saison a été encore un peu plus synonyme d’éloignement des terrains que pour les autres joueurs ! Il a annoncé en juin avoir subi une rechute d’une blessure au genou et a décidé de prendre le temps pour se rétablir totalement. Le Suisse a donc dû faire l’impasse sur l’US Open et Roland-Garros. Mais on se réjouit de le revoir dès 2021. 23 juin : Le désastre de l’Adria Tour, organisé par Novak Djokovic sans mesures sanitaires Il y a plusieurs événements que Novak Djokovic voudra oublier cette saison et l’organisation de l’Adria Tour en fait à coup sûr partie. Le Serbe avait décidé d’organiser en juin un tournoi caritatif regroupant différents grands noms du circuit mondial dans son pays. Mais cette organisation ne comprenait quasiment aucune mesure sanitaire. A la suite de cela, le numéro un mondial et plusieurs autres joueurs ont contracté le Coronavirus. Djokovic a ensuite été vivement critiqué et s’est d’ailleurs excusé. Il faut cependant préciser qu’en Serbie au moment de cette organisation, le tournoi n’enfreignait pas les règles sanitaires en vigueur, ce n’était juste pas très malin… 27 août : 119 titres, 16 Grands-Chelems : les mythiques frères Bryan rangent leurs raquettes Retraite marquante cette année, celles des géants du double masculin ! Les frères Bryan ont rangé leur raquette un peu plus tôt que prévu en raison du Coronavirus… Ils sont considérés par beaucoup comme la meilleure paire masculine de l’histoire du tennis. Ils comptent 119 titres ATP, dont 16 en Grand Chelem et 39 en Masters 1000. Les jumeaux ont joué leur dernier match au début du mois de mars face à l’Ouzbekistan en Coupe Davis, quelques jours après avoir remporté leur dernier titre ATP, à Delray Beach.

Disqualification historique pour Djokovic à l'US Open - © AL BELLO - AFP 6 septembre : Novak Djokovic disqualifié de l’US Open pour avoir touché une juge de ligne avec une balle Il était le grand favori du tournoi en l’absence de Rafael Nadal et Roger Federer, mais il n’a pas pu en profiter… Novak Djokovic a connu un scénario catastrophe en étant disqualifié du tournoi américain dès les huitièmes de finale. Dans un geste d’humeur, le Serbe a envoyé la balle avec force vers l’arrière. Mais cette frappe a malheureusement touché le cou d’une juge de ligne qui s’est alors effondrée. S’il est clair qu’il n’y avait pas de volonté de viser la dame de la part de Djokovic, le geste d’humeur était bel et bien là. Il a donc dû quitter le tournoi précipitamment… Une drôle d’année pour le premier mondial ! 13 septembre : US Open : Naomi Osaka bat Victoria Azarenka, et s’offre un troisième tournoi du Grand Chelem 14 septembre : US Open : Dominic Thiem revient de très loin, et gagne son premier Grand Chelem Le tournoi était très ouvert côté féminin et on a pu apprécier le retour à l’avant-plan de Victoria Azarenka, même si la finaliste 2020 a battu Elise Mertens en quarts de finale. Mais la Biélorusse a échoué sur la dernière marche face à Naomi Osaka qui remportait là déjà son troisième Grand-Chelem. Chez les hommes, après la disqualification de Novak Djokovic et les forfaits de Nadal et Federer, la pression passait sur les épaules de Dominic Thiem. L’Autrichien a su relever le défi même s’il a eu chaud en finale face à Alexander Zverev 2/6-4/6-6/4-6/3-7/6 (6), en quatre heures et une minute. 2 octobre : Roland Garros : Wawrinka surpris par Gaston, jeune Français de 20 ans, au troisième tour Il a fait souffler un vent de fraîcheur incroyable sur le Grand-Chelem parisien. Hugo Gaston, 20 ans, 239e joueur mondial au moment du tournoi a notamment battu en cinq sets 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0 Stan Wawrinka ! Dans un match fou qui a beaucoup fait parler de lui… Les multiples amorties du jeune Français en ont laissé plus d’un admiratif. Gaston qui a également fait vaciller Dominic Thiem puisqu’il l’a également poussé au cinquième set en huitièmes de finale ! Il n’est pas impossible que l’on revoit le joueur à l’avenir !