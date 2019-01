Berankis piège Goffin au premier tour à Doha

David Goffin a perdu son premier simple de l'année sur le court en "dur" de Doha. Notre compatriote a bien débuté avant de coincer et de s'incliner face au Lituanien Ricardas Berankis après un duel de plus de deux heures et 20 minutes 3-6, 6-4, 7-6.



Après un premier set solide (aucune balle de break concédée) et bien maîtrisé (6-3), le Liégeois éprouve plus de difficultés et concède la deuxième manche (6-4).



L'ultime set est très disputé. Les deux joueurs ne lâchent rien et s'accrochent à leur mise en jeu. Goffin court derrière le score. Il tient bon jusqu'au tie-break. Berankis négocie mieux ce jeu décisif. Il se détache à 3-1 puis 6-2. Le 22e joueur mondial est au pied du mur. Il sauve deux balles de match. Mais la 3e est la bonne pour le Lituanien, 116e à l'ATP.



Il affrontera le Serbe Dusan Lajovic vainqueur du Français Adrian Mannarino en deux sets 6-3, 7-6.



A l'arrêt pendant les trois derniers mois de 2018, David Goffin a mis cette période à profit pour travailler tous les aspects de son jeu. Il a pris le temps de se reconstruire physiquement, mentalement et tennistiquement. Il doit maintenant retrouver le rythme de la compétition. Il aura l'occasion de peaufiner sa préparation pour l'Australian Open en double.