Benoît Paire écarté des JO par la Fédération française de tennis pour comportements déplacés

Benoît Paire devra faire l’impasse sur les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. La Fédération française de tennis a en effet décidé d’écarter le joueur de 31 ans d’une possible sélection "compte tenu de la répétition de comportements profondément déplacés".

La FFT avait déjà recadré Benoît Paire, 35e mondial, en mars dernier suite à son comportement antisportif face à l’argentin Francisco Cerundolo au 2e tour du tournoi ATP de Buenos Aires. Le Français avait alors craché sur le court et balancé son dernier jeu de service volontairement.

►►► À lire aussi : Insultes, pétages de plombs, matches balancés : Benoît Paire, balles et frasques

Si le joueur s’est excusé dans une lettre, il n’a vraisemblablement pas retenu la leçon puisqu’après sa défaite face à l’Australien Jordan Thompson au 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, le Français a récidivé en conférence de presse.

Une nouvelle frasque fatale pour Benoît Paire, qui se retrouve exclu des prochains JO. "En responsabilité, pour notre sport et pour la France, sur proposition du DTN et en concertation avec Sébastien Grosjean, le Comex a décidé d’écarter Benoît Paire de la future liste de joueurs et de joueuses qui représenteront la FFT et la France cet été à Tokyo. Son comportement profondément déplacé depuis le début d’année porte gravement atteinte aux valeurs du sport, à l’image du tennis et sont totalement incompatibles avec l’esprit olympique. Je le redis, il est du devoir de chaque joueur et de chaque joueuse de haut niveau de respecter les valeurs de notre sport et il leur revient de se montrer exemplaires sur le court comme en dehors, notamment vis-à-vis des jeunes de notre pays", a déclaré Gilles Moretton, Président de la FFT.

L’histoire se répète pour Benoît Paire, qui avait prématurément quitté ses coéquipiers aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.