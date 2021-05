Benoît Paire craque à nouveau et quitte le court pour un mal de gorge : "Je suis nul, nul"

On ne compte plus les frasques de Benoît Paire… Le tennisman français a encore fait parler de lui ce mercredi après avoir quitté le court pour un soi-disant mal de gorge alors qu’il disputait les huitièmes de finale de l’ATP de Parme face à l’Espagnol Jaume Munar.

Mené 7-5 dans le premier set et 3-1 dans le second, Benoît Paire, visiblement énervé, a exprimé sa frustration à haute voix avant d’abandonner et de s’en aller du court : "Je suis nul, nul, je n’ai pas de jambes. Que des penalties depuis le début du match et j’arrive à les emplâtrer car je ne suis pas bien dans ma tête".

L’Avignonnais, 40e mondial, vit sans doute la saison la plus difficile de sa carrière avec 14 revers en 16 matches disputés. Plus que les défaites, c’est son comportement qui pose question. Benoît Paire s’est d’ailleurs vu écarter des Jeux Olympiques par la Fédération française de tennis après avoir craché sur le terrain à Buenos Aires et après ses déclarations osées à Monte-Carlo.

On se demande ce que le français nous réserve pour Roland-Garros, qui se déroulera du 30 mai au 13 juin prochain.