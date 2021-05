Benoît Paire après un nouveau pétage de plombs : "je suis toujours 35e, je profite du système"

Benoît Paire a une nouvelle fois montré son côté face. Le fantasque joueur français a été battu au premier tour du tournoi de Rome face à Stefano Travaglia. Mécontent de sa programmation (il avait demandé à jouer plus tard parce qu’il venait d’être vacciné), il est sorti du match après une énième discussion avec un arbitre.



Les défaites s’enchaînent – 12 depuis le début de l’année – mais son classement (gelé en raison de la pandémie) ne bouge presque pas. "Je suis toujours très bien classé alors que j’ai gagné deux matches en deux ans. Je sais que je suis toujours 35e, je profite du système", déclare-t-il.



La semaine dernière, Paire a battu Nikoloz Basilashvili et un peu de plaisir de jouer. Mais il y avait du public. Et devant les tribunes vides, Paire perd sa motivation.



Sans la carotte (ou le bâton, c’est selon) du classement, le Français balance souvent ses rencontres. "La semaine prochaine, si je perds au premier tour, c’est comme si j’avais fait finale, il ne faut pas l’oublier. Donc que je fasse premier tour ou finale la semaine prochaine, c’est la même chose", détaille-t-il en conférence de presse, propos relayés par L’Equipe.