Bemelmans éliminé en demies en simple mais qualifié pour la finale en double à Gosier

Ruben Bemelmans (ATP 116) a été éliminé en demi-finales du Challenger du Gosier, un tournoi de tennis sur surface dure doté de 85.000 dollars, samedi en Guadeloupe. Le Limbourgeois, 4e tête de série, a été battu en deux sets 6-2, 7-6 (8/6) et 1h13 de jeu par l'Américain Denis Kudla, 144e mondial et 6e tête de série.

Bemelmans s'est consolé quelques heures plus tard en se hissant en finale du double messieurs en compagnie du Français Jonathan Eysseric (ATP 90 en double). Le Limbourgeois et le Français ont battu les Canadiens Peter Polansky (ATP 185) et Adil Shamasdin (ATP 72) 7-5 et 6-3 en 1h13.

En finale de ce tournoi joué sur surface dure doté de 85.000 euros, le duo franco-belge rencontrera, dimanche, la 2e tête de série formée du Britannique Neal Skupski (ATP 64) et de l'Australien John-Patrick Smith (ATP 62).

Maryna Zanevska a pour sa part passé le cap du 1er tour des qualifications du tourno sur terre battue de Charleston, samedi aux Etats-Unis. La joueuse belge de 24 ans, 160e mondiale et 8e tête de série des qualifications, a battu en deux sets 7-5, 6-1 la Canadienne Gabriella Dabrowski (WTA 365). La rencontre a duré 1 heure et 14 minutes.

Zanevska, seule Belge engagée à Charleston, affrontera au tour suivant soit la Bulgare Sesil Karatantcheva (WTA 223) soit l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 163).